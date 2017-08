Le téléphérique de Brest est encore en panne

Une des cabines du téléphérique de Brest a été détériorée lors d'une opération de maintenance, cette nuit. Il ne fonctionnera donc pas ce jeudi.

La maintenance annuelle du téléphérique avait été avancée, pour coïncider avec la fermeture de la médiathèque des Capucins. Mais la loi des séries a eu raison de ce changement de programme !

Lundi et mardi, le moyen de transport était fermé pour permettre son inspection. Et s'il était ouvert ce mercredi, les travaux se sont poursuivis dans la nuit.

C'est donc dans la nuit de mercredi à jeudi, "qu'une des deux cabines a été détériorée lors d'une opération de manutention, réalisée par le constructeur BMF", explique Keolis dans un communiqué.

Fermeture pour "analyser les conséquences de l'incident"

Conséquence : le téléphérique ne sera pas ouvert au public ce jeudi 10 août, "pour analyser les conséquences de l'incident", précise la société d'exploitation, qui donnera plus de précisions en début d'après-midi.

Les pannes s'enchaînent au téléphérique brestois, comme ici en début d'année. (Archives) © Radio France - Hervé Cressard

Une seule cabine devait initialement fonctionner du 9 au 13 août. De plus, le téléphérique sera à l'arrêt total les 14, 15, 16 et 18 août. Les voyageurs qui souhaitent se rendre aux Capucins sont invités à prendre le tramway ou à emprunter les lignes 1 et 4 de bus.

