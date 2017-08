Le téléphérique de Brest est reparti

L'exploitation du téléphérique de Brest a repris à 12H30 ce vendredi, avec une seule des deux cabines. Les services de l'Etat ont donné leur autorisation. Le premier téléphérique urbain de France était à l’arrêt après la chute d'une des deux cabines lors d'une opération de maintenance.

Le téléphérique de Brest était à l’arrêt à l'issu de sa première période de maintenance annuelle, en raison de la chute d'une des deux cabines lors d'une opération de maintenance le 9 août dernier. L'exploitant Kéolis avait ensuite décidé de procéder à quatre jours de marche à blanc et attendait depuis mardi soir les conclusions des organismes de contrôle et de certification. Par un communiqué de presse succinct, Kéolis a fait savoir par que le trafic reprenait à 12H30 ce vendredi. Dès l'ouverture, des touristes, de passage par hasard, ont profité de la traversée et de la vue, avec des plaisanteries sur les déboires de ce premier téléphérique urbain.

Une seule cabine est en activité, avec des verres occultés en permanence, du coté des jardins privés survolés par le téléphérique. Les annonces vocales, en français, anglais et bretons n'ont pas été réactivées pour le moment.