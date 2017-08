Le téléphérique de Brest à l'arret pour maintenance annuelle. Tant pis pour les touristes

Le téléphérique de Brest anticipe sa maintenance annuelle et sera à l'arrêt total ce lundi 7 août, demain mardi 8 et la semaine prochaine du lundi 15 au vendredi 18 août. Tant pis pour les touristes beaucoup plus nombreux que prévus à prendre un ticket pour admirer la rade.

Le premier téléphérique urbain de France connait un énorme succès touristique. Bien plus que prévu par les études de marché. Les touristes ont désormais mis le téléphérique dans leur programme de vacances dans la métropole brestoise. La fréquentation est en hausse depuis début juillet avec une fréquentation globale de 550 000 passagers en six mois et demi d'exploitation. Brest Métropole tablait sur une première année à 675 000 voyageurs. Un tel engouement touristique est une surprise.

La maintenance annuelle obligatoire aurait pu avoir lieu seulement à l'automne, mais elle a été avancée pour coïncider avec la période que l'on attendait comme plus creuse : la mi-aout, en coïncidant avec la fermeture annuelle de la médiathèque François Mitterrand. Il est envisagé de programmer les prochaines inspections annuelles en période scolaire. Du moins tant que le quartier des Capucins n'est pas encore totalement habité.

Arrêt total du téléphérique pendant 7 jours, les 7, 8, 14, 15, 16 et 18 août. Une seule cabine sera ouverte au public du 9 au 13 aout. Les voyageurs qui souhaitent se rendre aux Capucins sont invité à se reporter sur la ligue A du tram ou les lignes 1 et 4 de bus.