Le téléphérique de Brest à l'arrêt jusqu'à début septembre "au plus tôt"

A l'arrêt depuis le 28 mai, le téléphérique de Brest devait être remis en route mi-août. La reprise est finalement reportée à début septembre, en raison de certains essais "non concluants" rapporte Brest Métropole. La navette gratuite entre l'arrêt de tram des Capucins et les Ateliers est maintenue.

Le téléphérique de Brest ne redémarrera pas avant début septembre "au plus tôt", annonce ce vendredi 14 août Brest Métropole. La reprise du service était intialement prévue le 1er août. Repoussée au 17 août, elle est à nouveau retardé. Les tests menés par le constructeur au début du mois "n’ont pas été concluants et ont nécessité de faire des reprises de réglages et des modifications logicielles", précise la métropole. Le téléphérique est à l'arrêt depuis le 28 mai dernier, suite à des pannes récurrentes. La métropole et l'exploitant RATP avaient alors demandé au constructeur BMF-Bartholet d'y apporter des modifications techniques.

Parking et navette gratuits

"Un délai supplémentaire est donc requis pour finaliser les essais, puis pour obtenir les autorisations de mise en service", précise Brest Métropole, qui ajoute que "la priorité absolue est donnée à la sécurité des passagers transportés et la remise en fiabilité complète du système".

Les mesures prises durant l'arrêt du téléphérique (parking gratuit durant 3 heures, mise en place d'une navette gratuite entre la station de tram des Capucins et les Ateliers) resteront en fonctionnement.