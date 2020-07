Le téléphérique de Brest ne sera pas remis en service le 1er août

Un nouveau contretemps pour le téléphérique urbain à Brest. Hors service depuis deux mois, il devait être de retour ce samedi mais cette date n'est plus d'actualité. Les travaux de "mise à jour" des infrastructures vont durer un peu plus longtemps que prévu.

Début des tests la semaine prochaine ?

Dans le cadre de la garantie du téléphérique, mis en service fin 2016, les équipes du constructeur suisse Bartholet sont à pied d'œuvre depuis début juin pour réparer trois dysfonctionnements majeurs : l'usure prématurée de la visserie, la défaillance des vérins de compensation et le problème de désynchronisation des câbles. Les deux cabines ont bien été réinstallées comme prévu courant juillet, mais la marche à blanc ne pourra pas débuter avant lundi prochain au plus tôt. Or, ces essais en conditions réelles durent généralement huit jours.

Les deux cabines Lewin et Charlotte seront testées en conditions réelles dans quelques jours. © Radio France - Nicolas Olivier

Ensuite, les services de l'Etat devront venir inspecter la conformité des installations avant de donner leur feu vert à la reprise de l'exploitation commerciale, qui devrait donc intervenir d'ici une quinzaine de jours si tout va bien.

Après deux mois sans cabines, les Brestois ne sont plus à quelques jours près. Mais ce retard risque encore de susciter les railleries contre un téléphérique que tout le monde adore... lorsqu'il fonctionne.