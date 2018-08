Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc, France

C'est un nouveau coup dur pour la Compagnie du Mont-Blanc qui exploite le téléphérique de l'aiguille du Midi. le deuxième tronçon du téléphérique qui permet de monter au sommet de l'aiguille du Midi (3842 mètres) est fermé depuis dimanche 26 août pour une durée indéterminée.

Cette partie du téléphérique sera fermée pendant plusieurs semaines à cause d'une "anomalie" détectée sur un câble porteur.

Un câble déjà changé deux fois en un an

Plus précisément, une inspection effectuée samedi 25 août en fin de journée a révélé une usure anormale du câble. C'est une découverte inattendue et une mauvaise surprise pour les exploitants d'autant plus que ce câble était quasi-neuf. Il avait été changé deux fois, en novembre 2017 puis avant l'été 2018, pour les mêmes raisons d'usure.

Le nouveau câble aura donc tenu moins de deux mois.

Des expertises sont attendues dans les prochains jours, mais sans date annoncée pour une possible réouverture totale du téléphérique.

Tout le monde descend à 2.867 mètres

L'accès au premier tronçon du téléphérique de l'Aiguille du Midi reste possible entre le centre-ville de Chamonix et le Plan de l'Aiguille (2 867 mètres).

Le téléphérique de l'Aiguille du Midi reste le site touristique le plus visité en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 15 et 16 août derniers, le nombre de visiteurs a même dépassé les 5 000 personnes. 50% d'entre elles sont françaises, l'autre moitié vient d'Asie, du Moyen Orient et des pays anglophones. Tous ces touristes doivent changer leurs plans : "le téléphone sonne beaucoup", reconnaît Mathieu Dechavanne, dirigeant de la Compagnie du Mont-Blanc, "il faut réorganiser leur programme vers d'autres installations".

Heureusement, d'autres installations sont ouvertes comme la télécabine de Planpraz qui a rouvert ce lundi après quatre jours de fermeture. Ici c'était un problème de poulie qui avait conduit à la fermeture de l'installation. Le domaine du Brévent est de nouveau accessible.