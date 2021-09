Le téléphérique de Toulouse est "tout sauf un gadget", juge un spécialiste des transports

Les Rencontres Nationales du Transport Public se déroulent pendant trois jours à Toulouse, à partir de ce mardi 28 septembre, au nouveau parc expo MEETT à Beauzelle (Haute-Garonne). Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari vient d'ailleurs inaugurer ce grand rendez-vous, ce mardi matin. L'occasion de se pencher sur la qualité du réseau de transports à Toulouse et dans son agglomération avec Marc Delayer. Il préside le GIE Objectif transport public, qui organise ces rencontres nationales. Il est aussi vice-président de la Communauté d'Agglomération de Cholet.

D'abord, pourquoi avoir choisi Toulouse ?

Je pense que Toulouse est un exemple de métropole qui se mobilise pour développer plusieurs modes de transport, que ce soit métro, tramway et bientôt téléphérique, avec un réseau de bus qui est important. Et donc, forcément, il y avait des choses à dire. Et puis, c'est une métropole qui est dynamique également d'un point de vue économique. Et donc, c'est toujours intéressant de voir comment on répond aux défis de mobilité dans une métropole qui se développe, qui a une croissance démographique importante également. Donc voilà, c'est un mélange de tout cela avec des acteurs qui sont tout à fait orientés transports publics et donc c'est tout à fait pertinent de venir ici.

Toulouse est donc selon vous bonne élève en matière de transports publics alors qu'on a, entre guillemets, que deux lignes de métro et toujours pas de TGV ?

On est toujours orphelin de quelque chose. Donc, forcément, il y a peut être que deux lignes de métro, il y en a une qui est déjà programmée. Il y a du tramway qui complète aussi fortement ce réseau. Un réseau de bus qui est très étoffé et qui permet une desserte fine. Et enfin, la partie téléphérique qui sera le plus la plus grande ligne en France et qui sera quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Parce que c'est aussi un nouveau, un nouveau mode de déplacement. Donc, oui, je pense que là dessus, on peut comparer Toulouse avec les autres métropoles, même s'il y manque de ça ou autre chose. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté et une proximité forte entre les élus, puisque vous savez que nous sommes dans un monde où il y a des élus, des opérateurs. Il y a une proximité forte de Tisséo Collectivités, qui est un outil bien bien spécifique.

On peut quand même parler de retard, quand on voit que la LGV sera à Toulouse, au mieux, dans dix ans...

Ça dépasse le cadre local. C'est une politique nationale qui détermine les lignes LGV. Je sais que les élus se sont souvent mobilisés pour essayer d'obtenir cette LGV, mais là, on ne peut pas imputer à la métropole ce type de décision. Ce sont des décisions lourdes, longues et qui dépassent largement le cadre local. Même si cette fois, la région et la métropole se sont fortement mobilisés depuis quelques temps pour obtenir ce qui était encore, ne serait ce qu'un an ou deux, complètement perdu. Et puis, finalement, ils sont arrivés à décrocher.

Le téléphérique : que pensez-vous de ce Téléo qui va bientôt être inauguré entre l'Oncopole et l'hôpital Rangueil ?

Ça illustre vraiment la volonté de développer des solutions, de multiplier les solutions. On ne peut pas avoir qu'une solution de transports.

Un téléphérique n'est pas un gadget en 2021 ?

Non, pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui, à mon avis, va se développer dans les métropoles. C'est un outil qui permet d'avoir des flux importants. Je n'ai pas les chiffres précis de celui de Toulouse, mais on raisonne beaucoup en termes de flux. On est en dehors de la circulation par définition, et c'est beaucoup plus facile à mettre en place. A la différence du métro ou de tramway, les infrastructures sont plus légères. Donc c'est tout sauf un gadget. Et au contraire ça fait partie des approches qui doivent être les plus multiples possibles.

Quand on met des solutions pour deux roues ou qu'on facilite la marche rapide, c'est tout à fait dans la même lignée. C'est d'avoir de multiples solutions pour favoriser le transport public et lutter contre l'autosolisme.

Une dernière question qui va sans doute résumer notre échange. Vous êtes venus comment à Toulouse ?

En TGV jusqu'à Bordeaux. Puis j'ai pris le train classique.