Le téléphérique Téléo inauguré vendredi, bonne nouvelle pour les usagers, inconnu des Toulousains

J-5 avant l'inauguration du téléphérique de Toulouse. Il reliera l'Oncopole à l'Université Paul-Sabatier, avec un arrêt à l'hôpital Rangueil. Les premiers passagers pourront l'emprunter samedi pour le plus grand bonheur des usagers des services de santé. Un téléphérique peu connu des toulousains.

La mise en service était prévue pour 2021 mais elle a pris du retard, notamment à cause de la pandémie. L'inauguration a donc lieu vendredi 13 mai, avec la mise en service dès le lendemain, samedi. Ce téléphérique urbain, le plus grand de France, doit relier l'Oncopole à l'Université Paul-Sabatier avec un arrêt par l'hôpital de Rangueil.

Même si certains sont réticents, par habitude de la voiture, peur du vent ou de la hauteur, beaucoup d'usagers ont hâte de voir le téléphérique fonctionner, comme Isabelle, elle vient très souvent rendre visite à sa mère à l'hôpital. "Je viens en voiture de l'Aude, c'est très galère, je perds une heure et demie, quand il y a de la place, sinon je suis obligée de redescendre et de prendre un bus. Ce téléphérique sera un bonheur, je vais bien gagner une demi-heure, trois quarts d'heure."

Téléo doit se faire un nom à Toulouse

Les Toulousains ne sont pas tous au courant que les travaux sont enfin terminés. Pour une grande majorité, le mot Téléo reste une énigme. "Je ne sais même ce que c'est", s'amuse Philippe. Bertrand lui a, comme beaucoup, déjà aperçu à de nombreuses reprises les cabines du téléphérique mais il n'en voit pas l'intérêt. "On ne va jamais l'utiliser, moi je vis à Toulouse et je ne vais jamais vers Rangueil. C'est surtout pour le personnel de santé et les patients."

Pourtant, un certain nombre de Toulousains ont déjà hâte de monter à bord. C'est le cas de Saïd, il attend qu'une chose "emprunter le tramway volant". "J'aime bien la zone, on a une belle vue sur une partie de Toulouse. Maintenant, je vais laisser ma voiture en bas".

Pour les curieux, le trajet s'effectue avec un simple ticket tisséo au même prix que ceux pour un trajet en bus ou en métro.