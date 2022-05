Le téléphérique urbain de Toulouse est le plus grand et le plus long de l'hexagone

Les cabines de Téléo comptent 34 places et parcourent 3kms entre l'université Paul Sabatier et l'Oncopôle.

Toulouse inaugure ce vendredi 13 mai 2022 le plus long téléphérique urbain de France. L'accès au public ne sera possible que ce week-end, avec des portes ouvertes gratuites. La mise en service commerciale elle débute lundi 16 mai. Pour le prix d'un ticket de bus il sera possible de passer au dessus des côteaux de Pech David en 10 minutes seulement, entre l'université Paul Sabatier et l'Oncopole, avec un arrêt à l'hôpital Rangueil. Un trajet de 3 kilomètres dans les airs en survolant entre autres le lycée Bellevue, avec un point culminant à 70 mètres de haut.

Le plus long téléphérique urbain de France

Téléo est pour le moment le plus long téléphérique urbain de France. Loin devant les 400 mètres du téléphérique de Brest ! Avec ses 3 kms parcourus en 10 minutes, Téléo est destiné à simplifier les mobilités d'est en ouest et d'ouest en est.

La tarification est la même que celle du réseau Tisséo. Les vélos sont admis à bord.,15 cabines de 34 places, 20 assises, les autres debout. Téléo prévoit de transporter 8000 passagers par jour de 5h30 à 00h30 avec une fréquence d’un passage toutes les 1 minute 30 en heure de pointe. Téléo est le plus long téléphérique urbain de l'hexagone pour le moment car il existe en France un projet de téléphérique urbain encore plus long que celui de Toulouse : le métrocâble de Grenoble, prévu pour 2025, avec un tracé de 3km 500. Grenoble, ville du constructeur POMA, détient aussi la palme du téléphérique urbain le plus ancien. Les "oeufs" petites cabines de 6 places permettant aux touristes de monter à un fort existent depuis 1934.

D'autres villes ont un temps été intéressées par un projet de téléphérique urbain. Nantes a étudié la question il y a plus d'une dizaine d'années sans jamais retenir l'idée. Lyon vient d'abandonner le projet faute de consensus. Ajaccio a un projet similaire à celui de Toulouse prévu pour l'année prochaine, avec une longueur de 3 km. Quant au tout récent téléphérique de Saint-Denis de la Réunion en territoire ultra marin, il mesure 2,7 kms.

Le plus grand téléphérique urbain de France

La longueur compte, la taille des cabines aussi. Et en ce sens, même si le futur métrocâble de Grenoble sera plus long que Téléo, il n'est pas aussi grand. Fabien Felli, directeur des ventes chez Poma, constructeur du Téléo explique la nuance : "Téléo est aujourd'hui le plus grand téléphérique urbain de France, il a deux câbles porteurs et un câble tracteur, avec des cabines de 34 personnes et pour cela c'est la plus grosse capacité de cabine de France. Il y a un franchissement d'obstacle important avec la Garonne, on survole la colline de Pech David, tandis qu'à Grenoble on est sur cinq gares et une technologie monocâble, les deux répondent à des besoins de mobilité et de transports, mais ils sont différents".