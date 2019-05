Les TER France-Luxembourg : les trains français à la traîne sur la mise en place du système de sécurité européen

Metz, France

L'ERTMS (European Rail Trafic Management System), le système de sécurité européen doit s'appliquer aux trains du Luxembourg et de la région Grand-Est. Le projet est né en 2016 et devait initialement s'achever en 2021. Mais après l'accident mortel de Dudelange le 14 février 2017, le Grand Duché a décidé d'accélérer la mise en place de ce système sur ses trains et a demandé à la France de faire de même pour les trains qui circulent sur son territoire.

Un changement en gare de Thionville ?

Tous les trains luxembourgeois seront dotés de ce système au 1er janvier 2020, mais côté français, il faudra attendre juin 2020. La France a donc demandé une dérogation au Luxembourg, mais si le Grand Duché refuse, les passagers devront effectuer un changement en gare de Thionville. "C'est déjà infernal pour les utilisateurs. Les TER sont surpeuplés, ne sont pas à l'heure et maintenant, il faudra en plus changer à Thionville. Les frontaliers ne vont tout simplement plus emprunter le train et les usagers vont se rabattre sur l'A31 et créer une surcharge sur cette autoroute", s'agace Jean-Marc Todeschini, sénateur PS de Moselle.

De son côté, Jacques Weill, directeur régionale de la SNCF, regrette de ne pas pouvoir tenir le nouveau délai imposé par le Luxembourg et assure que la SNCF fait de son mieux. "Ça avance bien. _Deux rames équipées du système de sécurité européen seront mises en service dès le 1er juillet_, deux autres suivront dans le courant de l'été et ainsi de suite jusqu'en juin 2020", explique Jacques Weill.

Point presse ce matin au Technicentre à Metz sur l avancement du projet de déploiement de l ERTMS, système européen de signalisation et de contrôle de vitesse des trains sur les TER France/Luxembourg @SNCF@regiongrandestpic.twitter.com/BwCW9xLI1F — Sophie HURAUX (@S_Huraux_SNCF) May 16, 2019

Au total, à terme, 25 rames à deux étages, équipées du système de sécurité européen desserviront les gares de Nancy, Metz et Luxembourg. Plus de 130 agents (conducteurs, agents de maintenance...) vont être formés. Le coût du projet s'élève à plus de 28 millions d'euros. 23 millions d'euros sont financés par la région Grand-Est, le reste (5 millions) par l'Union européenne.