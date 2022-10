Pénurie de carburants : le Territoire de Belfort installe à son tour des files prioritaires

Sont concernés les professionnels des services d’urgence, de transports sanitaires, des personnels soignants et d’aide à domicile

C'était déjà le cas dans le Doubs et en Haute-Saône, ça l'est désormais aussi dans le Territoire de Belfort. La préfecture annonce ce vendredi la mise en place de files prioritaires dans deux stations-service. Elles sont destinées aux professionnels des services d’urgence, des transports sanitaires, les personnels soignants et d’aide à domicile.

Une voie leur est réservée au magasin Cora d'Andelnans de 9h à midi et de 14h à 19h, ainsi qu'à l'Avia de Delle de 7h30 à midi et de 14h à 18h30. Un moyen de faciliter leur ravitaillement, alors qu'une station-service sur trois manque toujours d'au moins un carburant dans le pays.

Éviter la surconsommation

Ce sera le cas aussi "à compter de la semaine prochaine" à la station Total Energies de Menoncourt et au Super U de Valdoie. Les files prioritaires sont accessibles sur présentation de la carte professionnelle. La préfecture du Territoire de Belfort appelle à ne pas faire de stockage préventif d'essence, pour limiter le phénomène de surconsommation qui aggrave les tensions d'approvisionnement. Six stations-service du Doubs et douze de Haute-Saône bénéficiaient déjà de files prioritaires. Dans notre département "sur 18 stations, 6 sont en rupture, 5 en rupture partielle", avait indiqué ce mardi le préfet Raphaël Sodini.

Certaines professions peuvent accéder aux stations-services pour ravitailler leur véhicule personnel en présentant une attestation de l’employeur justifiant de la mission de continuité de service minimum, accompagnée de la carte grise du véhicule (même nom). La liste complète des professions concernées est disponible sur le site internet de la préfecture du Territoire de Belfort.