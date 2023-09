Le TGV 7835 qui effectue la liaison Lille-Marseille arrêté à Tissey pour un bagage abandonné

A presque 18 h, le service de déminage de Versailles n'est pas encore arrivé sur place à Tissey dans l'Yonne. Depuis le milieu de l'après-midi, le TGV 7835 qui effectue la liaison entre Lille et Marseille est donc bloqué à proximité de Tonnerre, à la suite de la découverte d'un colis suspect. 1283 personnes se trouvent à bord du train, ils ont été évacués sur le quai, d'un point de ralliement de sécurité, et pris en charge par les gendarmes et les pompiers qui leur ont distribués des bouteilles d'eau.

ⓘ Publicité