VIDEO - Le TGV a 40 ans : ces Mosellans ont conduit des TGV emblématiques

Il y a 40 ans, en septembre 1981, le premier TGV reliait Paris à Lyon. Ce vendredi, et avec quelques jours d'avance, la SNCF fête en grandes pompes l'anniversaire de ce train qui a bouleversé les déplacements dans les régions desservies, en réduisant parfois sensiblement les temps de parcours.

Deux Mosellans ont eu l'occasion de se trouver aux commandes de rames rentrés dans l'histoire. Ils confient leurs souvenirs au micro de France Bleu Lorraine.

Eric Pieczak, l'express

Le record de vitesse du TGV a été battu le 3 avril 2007. La rame V150 a atteint 574,8 kms/heure sur la LGV Est, à Eclaires, une commune de la Marne limitrophe avec la Meuse. Aux commandes ce jour-là, Eric Pieczak né à Mont-Bonvillers dans le Pays-Haut. Une maquette de la rame record trône fièrement sur la cheminée de sa maison de Metz.

On n'a pas le droit à l’erreur - Eric Pieczak

Il se rappelle que la pression n'est arrivée qu'au tout dernier moment : "Le moindre kilomètre n’est pas rattrapable. Quand on est arrivé en gare Champagne et qu'on a vu que toute la planète allait regarder ce record du monde. Là, on s'est dit si jamais il nous arrive le moindre incident, puisque c'est quand même un parcours qui se fait en milieu ouvert, vous pouvez avoir un oiseau ou un incident, la pression est venue, mais vraiment, à la fin".

Eric Pieczak, aujourd'hui retraité, sera l'invité de l'émission "Minute papillon" à l'occasion de cette journée spéciale, dès 14 h sur France Bleu Lorraine.

Benjamin Deville a remisé la toute première rame

Vous vous souvenez forcément du tout premier TGV, avec sa robe orange, noire et blanche. Le dernier trajet commercial de la rame PSE-01 a eu lieu en 2019. Et l'un des conducteurs, ce jour-là, était un Mosellan d'adoption. Benjamin Deville vit à Bettelainville et est aujourd'hui responsable qualité sécurité à la SNCF, à Paris. Il prend le TGV tous les jours pour se rendre Gare du Nord. "C'était un TGV conçu à la fin des années 70, avec une ergonomie des années 70, sans informatique à bord. Cette page industrielle s'est tournée. Quand on se formait, c'était une rame compliquée mais j'aimais ce côté rétro. Deux rames de type PSE sont conservées et ça me fait très plaisir de savoir que la page n'a pas été totalement tournée."