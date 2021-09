Le TGV a 40 ans : l'un des formateurs-mécaniciens à la SNCF est l'invité de la matinale sur France Bleu Paris

Jean-Marie Grimler est entré à la SNCF en 1982. Tout d'abord ouvrier, puis technicien, il est aujourd'hui formateur d'agents de maintenance au technicentre de Villeneuve Saint Georges (Val de Marne) depuis 1982. Il a vu arriver les premières rames de TGV, à une fréquence d'une toutes les deux semaines au départ. Il y effectuait de la maintenance préventive et a toujours rêvé de travailler dans cet univers : ses parents n'avaient pas de voiture et la famille partait toujours en vacances en train, ce qu'il affectionnait particulièrement.

Jean-Marie Grimler s'estime chanceux : à peine son diplôme de BEP/CAP obtenu, il est très vite rentré à la SNCF, au moment où le TGV ont été mis en circulation. Depuis les fameuses rames oranges jusqu'aux wagons à étage, il a été le témoin de toutes les évolutions.

Devenu formateur, cet expert du train à grande vitesse est notre invité, ce vendredi matin, sur France Bleu Paris, à 8h15.

Jean-Marie Grimler, à droite, est aujourd'hui formateur à la SNCF - JM Grimler

Il reviendra sur ces évolutions et évoquera également le collectif qu'il a monté avec d'autres conducteurs pour sauver le premier TGV, devenu trop vieux, et destiné à la casse. Après s'être battu et avoir rencontré Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, Jean-Marie Grimler est fier d'annoncer que ce train, ainsi que trois autres rames seront exposés Gare de Lyon à Paris, à l'occasion des Journées du patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre. Il participera d'ailleurs à cet événement, depuis son atelier de Villeneuve Saint Georges, ouvert au public, et expliquera en quoi consiste le travail de maintenance.

Jean-Marie Grimler travaille depuis 40 ans sur les TGV - JM Grimler