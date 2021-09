Le TGV en Creuse : c'était il y a à peine cinq ans

Rallier Lille en 4h sans aucun changement depuis la Creuse : c'est un rêve pour certains, mais il y a encore cinq ans c'était une réalité. Le TGV est passé en Creuse jusqu'en 2016. Alors France Bleu Creuse revient sur cette histoire pas si lointaine lors de la journée spéciale de ce jeudi 17 septembre consacrée au TGV sur le réseau France Bleu.

Dix ans de TGV en Creuse

Le train à grande vitesse est passé par la Creuse de 2007 à 2016 et s'arrêtait à la gare de La Souterraine. C'était la ligne Brive-Lille et elle circulait sur les rails de l'actuelle ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT). Les Creusois pouvaient bénéficier d'un aller-retour par jour.

Lorsque le TGV prend ses tous premiers passagers creusois, le 9 décembre 2007, tout le monde semble emballé puisque le temps de trajet est considérablement réduit et qu'un arrêt est possible à Roissy, à deux pas de l'aéroport parisien, ou encore à Marne La Vallée juste à côté de Disneyland. Le bilan de la première année est encourageant: le taux de remplissage est d'environ 40%.

A l'époque, on espère que ça va augmenter. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas : la fréquentation ne fait que baisser et la ligne est déficitaire. En 2016, c'est le coup de grâce : les régions Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes et Centre refusent d'aligner quatre millions d'euros de plus chaque année pour la maintenir. Malgré les pétitions, et les rapports qui préconisent de relancer cette ligne, pour le bien-être du Limousin, c'est la fin du TGV en Creuse.