40 ans du TGV en Pays de Savoie : "primordial" pour les maires de montagne

Ils font partie intégrante du paysage, notamment lorsque la neige est au rendez-vous. Ils, ce sont les trains SNCF qui viennent jusque dans les stations de montagne de Savoie et de Haute-Savoie l'hiver avec leur flot de touristes prêts à dévaler les pistes et profiter des bonheurs des flocons. Et dans ce décor, le TGV (pour Train à Grande Vitesse) tient une place à part.

40 ans de TGV

La première rame de la première ligne à grande vitesse a été inaugurée il y a quarante maintenant, le 22 septembre 1981. Une ligne reliant Lyon à Paris, suivie par de nombreuses autres, notamment dans nos montagnes. À l'occasion du 40ème anniversaire des trains les plus rapides de France, France Bleu organise donc une journée spéciale ce vendredi 17 septembre. Une journée autour du TGV pour voir ce qu'il a pu changer dans nos territoires.

Dans les Alpes en tout cas, les acteurs de la montagne ne peuvent plus s'en passer. À Moutiers (Savoie) par exemple l'hiver, c'est près de 400 000 personnes qui transitent par la gare. Un chiffre impressionnant, 100 fois la population à l'année de cette commune de plus de 4000 habitants.

Conséquence, les commerces, la gare routière de Moutiers et d'autres secteurs en profitent. "Il s'agit de la commune de Savoie avec le plus de licences de taxis" affirme Franck Pannekoucke, le maire. "Si on y rajoute les autres véhicules de transports, c'est plus de 100 chaque samedi l'hiver".

Une liaison relancée

La Compagnie des Alpes ne s'y trompe pas, elle relance d'ailleurs une ligne internationale entre Londres, Moutiers et Bourg-Saint-Maurice pour l'hiver à venir. Une liaison directe avec 650 places pour les skieurs britanniques. Huit stations seront desservies : : La Plagne, Val d'Isère, Les Arcs, Tignes, Méribel, Les Ménuires, Peisey-Vallandry et Brides-les-Bains.

Une priorité en montagne

À Moutiers comme dans d'autres dessertes de montagne, on lutte donc pour garder ce TGV l'hiver, et surtout pour le développer. "C'est prioritaire et primordial" pour Jean-Luc Boch, le maire de La Plagne en Haute-Savoie. "On souhaite plus de TGV, voir même des trains de nuit à grande capacité qui peuvent accueillir jusqu'à 750 personnes".

Ca alimente tout l'écosystème. Toute la ligne qui vient de Chambéry à Bourg-Saint-Maurice, c'est aussi l'histoire de La Plagne. Notre station a été conçue parce qu'elle était accessible. Vous embarquez Gare de Lyon à Paris, vous sautez dans votre TGV et vous arrivez en gare d'Aime-La-Plagne en quatre heures de temps, c'est magique" - Jean-Luc Boch, le maire de La Plagne.

Cette volonté de développer encore plus le fret ferroviaire, c'est aussi une volonté de mobilité douce qui s'inscrit dans la vision des stations de montagne pour l'avenir. Plus écologiques que la voiture ou l'avion, les trains sont maintenant mis en avant par les professionnels de la montagne. La région Auvergne Rhône-Alpes vient d'ailleurs de lancer un "Plan Montagne 2" avec un grand volet consacré à la transition énergétique des stations pour les années à venir.

Bilan mitigé pour la CGT Transports

"Avant le TGV, pour aller à Paris, on prenait un train de nuit, et pour revenir, c’était la même galère", se souvient Antoine Fatiga, délégué régional CGT Transports, il a été cheminot à Chambéry pendant 40 ans. "Le train partait vers 18h, et on rentrait à 23h30, presque minuit, donc on voit que le temps de parcours a été divisé presque par deux, le TGV a changé le fait qu’on pouvait aller dans la même journée à Paris, pour une réunion, à cette époque-là, le TGV nous faisait arriver à Paris avant 9h, et celui du soir arrivait autour de 20h".

"Ce qu’on peut regretter depuis, c’est que la SNCF a abandonné ses premiers TGV du matin, que maintenant, pour aller à Paris, faire l’aller-retour dans la journée devient extrêmement compliqué, même en partant de Chambéry (…) il y avait toute cette irrigation du territoire qui était super intéressante et qui aujourd’hui a perdu de sa vigueur, et on voit bien que pour les 40 ans du TGV, ce qui était une belle idée au départ est aujourd’hui un peu écornée".