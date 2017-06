Le TGV Est fête ses 10 ans : deux fois plus rapide mais aussi deux fois plus cher

Le 10 juin 2007, le premier train à grande vitesse circulait entre Paris et Strasbourg. Une véritable révolution à l'époque. Le temps de trajet a été divisé par deux. Le prix aussi a changé : un Paris-Strasbourg est deux fois plus cher qu'il y a 10 ans.

Le TGV Est va souffler ses 10 bougies ce samedi 10 juin. Le 10 juin 2007, le premier train à grande vitesse circulait pour la première fois entre Strasbourg et Paris. Une véritable révolution puisque le temps de trajet est divisé par deux. Le 3 avril 2007, à l'occasion des derniers tests sur la ligne grande vitesse Est, la SNCF se fait un bon coup de pub, un TGV bat le record du monde de vitesse sur rail près de 575 km/heure. Une semaine plus tard, le 10 avril le premier TGV commercial circule entre Strasbourg et Paris. Désormais on ne met plus 4h30, mais 2h20 pour relier Paris à Strasbourg. Depuis juillet dernier, la seconde phase du TGV est est mise en service, il ne faut plus qu'1h46 pour faire le trajet.

On coupe l'ordinateur, le prix augmente lorsqu'on revient une deuxième fois. Lorsqu'on va au guichet c'est encore un autre prix..." - François Giordani, président de la Fédération nationale des usagers du Grand Est

Ce gain de temps a un coût. Un Paris-Strasbourg coûte deux fois plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans avant le TGV. Ce qui en fait la ligne à grande vitesse la plus chère de France. François Giordani, le président de la Fédération nationale des usagers du Grand Est : "Cette tarification est tout à fait aléatoire, on sait que ça augmente plus on se rapproche de la date du voyage. Entre le moment où on est chez soi sur l'ordinateur, on coupe l'ordinateur, le prix augmente lorsqu'on revient une deuxième fois. Lorsqu'on va au guichet c'est encore un autre prix." En 10 ans, 128 millions de voyageurs ont emprunté la ligne à grande vitesse Est entre Paris et Strasbourg et l'Allemagne.

VOIR AUSSI : VIDEO - Du TGV Est à l'Européenne : près de 50 ans d'histoire