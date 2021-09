Le TGV fête ses 40 ans : la difficile intégration des cheminots stéphanois

Mis en service dès 1981, les trains à grande vitesse entre Paris et Saint-Etienne, dits "T.G.V.", ne sont exploités qu'en 1998 par les cheminots stéphanois.

En 1996, les cheminots stéphanois se mettent en grève car la SNCF ne les fait toujours pas travailler sur les trains à grande vitesse :"Ce sont les Lyonnais qui montaient les TGV à Saint-Etienne et nous, on était exclu de cette nouvelle technologie. On s'est tous dit : pourquoi les Stéphanois ne seraient pas aptes à les utiliser ?", se souvient Bernard Masclait, un conducteur de train.

Photo d'illustration - Bruno Vignal

Les premiers cheminots stéphanois doivent attendre 1998 pour travailler sur des TGV

"Au bout de 15 jours de grève, on a obtenu l'assurance d'avoir 6 journée de travail pour la coupe du monde de football, soit deux ans plus tard. Les premiers stéphanois qui ont conduit des TGV, l'ont fait en juin 1998", raconte Gérard Bazin, syndiqué à la Fédération CGT des cheminots.

Aujourd'hui encore, des inégalités persistent entre les cheminots stéphanois et leurs collègues lyonnais. Seul une vingtaine de cheminots de Saint-Etienne sur 140 travaille sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Saint-Etienne.