Le TGV Le Mans-Paris champion 2018 des retards

Le Mans, France

Les abonnés de la ligne TGV Le Mans-Paris l'ont bien remarqué : l'an dernier, ce sont eux qui ont subi le plus de retards parmi toutes les liaisons à grande vitesse de France, juste devant les usagers du Paris-Chambéry et du Marseille-Bordeaux. En 2018, leur ligne enregistre un taux de retard de 32% selon le bilan publié ce vendredi 19 avril par l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST).

Retour du #TGV8072@SNCF a une durée normale de trajet (56mn) avec une arrivée en plus a l'heure #PourvuQueCaDure — Collectif LADALA (TGV) (@CollectifLADALA) April 15, 2019

Pour un temps de trajet théorique inférieur à 1h30 (la durée habituelle d'un voyage Le Mans-Paris tourne autour de 55 minutes), on considère que le train est en retard à partir de 6 minutes de délai. Sur l'ensemble de l'année écoulée, ces retards sont compris entre 6 et 17 minutes en moyenne.

De multiples causes

Collision avec un chevreuil, défaut d'alimentation électrique ou encore tempête de neige : les causes de ces retards sont très variées. Dans plus d'un quart des cas sur l'axe Atlantique, ces retards étaient liés l'an dernier à un facteur "externe au transport", catégorie qui regroupe des causes telles que la météo, les obstacles sur les voies, les colis suspects, la malveillance ou encore les mouvements sociaux. La première cause reste la volet "infrastructure" (maintenance et travaux) qui concerne plus de 29% des retards.