Le TGV Lyon-Turin ne semble "pas un projet dont l'Italie a besoin" selon le président du Conseil italien

Le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, sur lequel le gouvernement italien est profondément divisé, ne semble pas un projet dont l'Italie a besoin, a déclaré ce jeudi le président du Conseil italien Giuseppe Conte. "J'ai exprimé de forts doutes et ma perplexité sur l'opportunité de cet ouvrage. Je ne suis vraiment pas convaincu qu'il s'agisse d'un projet dont l'Italie a besoin", a déclaré M. Conte lors d'une conférence de presse.

L'Italie veut rediscuter le projet

Le président du Conseil italien demande à la France et à l'Union européenne de rediscuter le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin, que ce soit sur la pertinence de la LGV mais aussi sur une éventuelle "répartition différente de ses coûts économiques". Rome estime que de récentes évaluations, notamment "en matière de volume de trafic sur les rails", imposent de renégocier avec les partenaires du projet "afin de vérifier s'il est toujours pertinent et, si tel est le cas, de la possibilité de répartir différemment ses coûts économiques", selon un communiqué de la présidence du Conseil.

Alors qu'il avait annoncé en début de semaine qu'il déciderait "d'ici à vendredi" de poursuivre ou non les travaux de la LGV, il semble que Giuseppe Conte cherche à nouveau à gagner du temps face à l'impasse actuelle. Ce projet du Lyon-Turin divise profondément les deux partis qui composent son gouvernement depuis un an. La Ligue (extrême droite) est favorable à la ligne à grande vitesse alors que le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) y est farouchement opposé qui est selon lui un gaspillage d'argent public. Du côté du M5S, plusieurs élus font monter la pression sur ce dossier en estimant qu'il pourrait entraîner une crise gouvernementale.

L'Italie risque de lourdes sanctions financières

Le temps presse : Bruxelles a maintes fois réaffirmé ces dernières semaines que le Lyon-Turin était une infrastructure "fondamentale pour l'Italie, la France et l'Europe" et averti l'Italie qu'elle risquait de voir s'envoler les financements de l'UE en cas de coup d'arrêt au projet (800 millions d'euros en tout). Selon des informations de presse, Rome pourrait valider les appels d'offres qui doivent être lancés avant lundi prochain 11 mars sous peine de perdre déjà 300 millions d'euros de subventions européennes, mais en y ajoutant une clause suspensive le temps d'élaborer un nouveau plan.

Un projet à plus de huit milliards d'euros

Vieux de plusieurs décennies, le projet de LGV Lyon-Turin vise à réduire les transports de marchandises en camions au profit du rail et à diviser par deux le temps de trajet pour les passagers, en mettant Turin à deux heures de Lyon. Son élément central est un tunnel de 57,5 km, qui a commencé à être creusé dans les Alpes italiennes et françaises, et dont le coût est estimé à 8,6 milliards d'euros.