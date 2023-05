Le TGV Nord fête ses 30 ans

Cela fait 30 ans que le TGV Nord transporte des voyageurs. Il a été mis en service le dimanche 23 mai 1993. Mais c'est cinq jours plus tôt que la ligne à grande vitesse a été inaugurée par François Mitterrand,

Le président de la République est monté à bord du TGV à la gare du Nord à Paris. Il a fait une partie du trajet aux côtés du conducteur. Il a même tenu les commandes pendant quelques minutes.

François Mitterrand inaugure le TGV Nord le 18 mai 1993, cinq jours avant sa mise en service © AFP - Michel Gangne

"Notre départ était à 9h01 de Paris pour une arrivée à 10h15 à Lille", avait confié Joël Deroubaix, le conducteur du TGV, à l'occasion du 20e anniversaire au micro de France Bleu Nord. "Nous avons baissé la vitesse à 200 km/h pour qu'il puisse venir en cabine. On s'est salué. Il m'a demandé comment fonctionnait la rame", avait raconté le cheminot.

C'est donc le dimanche 23 mai 1993 que les premiers voyageurs montent à bord du TGV Nord. Il faut alors 1h20 pour rallier Lille depuis Paris. Le TGV circule à 300km/h mais il réduit sa vitesse à Arras où il retrouve la voie classique.

Il faudra attendre l’ouverture en totalité de la ligne à grande vitesse le 26 septembre 1993 pour que le voyage dure seulement une heure. Le TGV Nord permet enfin de raccourcir la distance entre Paris et le nord de la France, mais aussi la Belgique et la Grande-Bretagne.

Un projet retardé à cause du tunnel sous la Manche

À l’origine, le TGV Nord devait être le premier à voir le jour en France. Dans les années 1960, une ligne à grande vitesse est envisagée pour améliorer la liaison entre la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. Le projet est lié à la réalisation du tunnel sous la Manche.

En 1975, le gouvernement britannique met un grand coup de frein. Le projet de tunnel sous la Manche est abandonné. La SNCF s’intéresse alors à la desserte entre Paris et Lyon. Et c’est la ligne TGV Sud-est qui sera la première réalisée en France.

Six ans plus tard, le projet de tunnel sous la Manche est ressorti des cartons. La France et la Grande-Bretagne lancent de nouvelles études. En 1987, la construction du tunnel sous la Manche est décidée. Le TGV Nord est à nouveau sur les rails.

La contruction du tunnel sous la Manche en 1988 © AFP - Jean Meunier

Bataille politique sur le choix du tracé

Le choix du tracé ne sera pas simple. Au contraire, une bataille âpre et douloureuse va s'engager. En Picardie, les élus et les décideurs économiques se mobilisent pour que le TGV passe par Amiens. De son côté, la SNCF veut éviter Lille. Elle prévoit la construction d'une gare à l'ouest de la métropole. Maire de Lille à l'époque, Pierre Mauroy obtient gain de cause.

"Amiens revendiquait le TGV en disant que c'était le chemin le plus court pour aller en Grande-Bretagne. La bataille a été terrible. Finalement, je l'ai emporté", avait raconté Pierre Mauroy à France Bleu Nord, "Notre région avait besoin du TGV. Si on ne lui permettait pas de se développer, si on ne lui donnait pas le TGV, on risquait la catastrophe économique". La métropole lilloise avait aussi plus de potentiel en termes de population.

Le TGV Nord desservira Lille. Une nouvelle gare est construite en centre-ville : la gare Lille-Europe à quelques centaines de mètres seulement de la gare de Lille-Flandres. C'est Jacques Chirac alors Premier ministre qui tranche en octobre 1987

Une décision que déplore encore aujourd'hui l'ancien député maire d'Amiens Gilles de Robien. "Elle a été prise par une administration qui avait des idées toutes faites et qui faisaient des études avec une seule idée en tête, qu'Amiens ne bénéficie pas du TGV et que Lille bénéficie de toutes les retombées. Donc on a allongé la ligne plutôt que de faire Paris-Londres en direct. On a fait une longue voie du TGV qui passait par Lille, qui redescendait vers Calais, qui repart vers Londres", a raconté l'ancien élu à France Bleu Picardie.

Et comme la ville de Saint-Quentin voulait aussi bénéficier du TGV, on a construit une gare à mi-chemin entre les deux villes, le long de l'autoroute A1, entourée de champs de betteraves. C'est la gare TGV Haute-Picardie.

Les travaux de terrassement débutent en 1990. Les premiers rails sont posés en septembre 1991. Douze mois plus tard, la ligne à grande vitesse, longue de 333 km, est mise sous tension partiellement. Et la SNCF peut procéder aux premiers essais avec un TGV Atlantique.

Le TGV Nord dessert Londres et Bruxelles

C’est un an après la mise en service du TGV Nord, le 6 mai 1994 que le tunnel sous la Manche est inauguré par le président François Mitterrand et la reine d’Angleterre Elisabeth II. Il faudra attendre le mois de novembre pour que les premières rames de TGV Eurostar transportent les voyageurs jusqu’à Londres.

Le 2 juin 1996, un premier tronçon de la ligne à grande vitesse vers Bruxelles est ouvert. Un an et demi plus tard, le deuxième tronçon est mis en service. Le TGV Nord permet de diviser par deux le temps de trajet entre Paris et la capitale belge.

Grâce au TGV Nord, Lille est à 1h de Paris, 1h20 de Londres et 35mn de Bruxelles. En 30 ans, il aura transporté environ 200 millions de voyageurs, changé la vie de milliers d'habitants et renforcé l’attractivité économique, touristique et culturelle de la région, en particulier de la métropole lilloise, devenue aujourd’hui un carrefour de l’Europe. C'est le premier axe pour les voyages d'affaires, le deuxième plus fréquenté après Paris-Lyon.

Le 6 mai 1994, la reine Elizabeth II et François Mitterrand inaugurent le tunnel sous la Manche, qui va permettre de relier Paris et Londres © AFP

La ligne voit passer 200 TGV par jour en moyenne dont 23 allers-retours entre Paris et Lille. Le train à grande vitesse dessert d'autres villes de la région comme Valenciennes, Douai, Lens, Dunkerque, Boulogne, Calais et Arras. La préfecture du Pas-du-Calais est à moins d'une heure de Paris. Du coup, de nombreux voyageurs font le trajet quotidiennement. Le TGV est bénéfique pour la ville d'Arras.

Des billets trop chers

Si le TGV Nord est un véritable succès, il y a tout de même un point noir : les tarifs jugés trop élevés et cela depuis sa mise en service. Ils sont deux fois plus chers au kilomètre qu'un Paris-Marseille. Les voyageurs rouspètent. Les élus prennent le dossier en main.

En 2011, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais attaque en justice la SNCF pour obtenir une baisse. Mais le conseil d'Etat rejette son recours, arguant que la SNCF peut instituer des tarifs particuliers lorsqu'une liaison offre un avantage de rapidité et de confort. Aujourd'hui, le billet Paris-Lille en seconde classe peut atteindre jusqu'à 68 euros. Le billet le moins cher coûte 24 euros.