Le TGV souffle ses 40 bougies

Le TGV a déjà quarante ans ! C'est en 1981 que le premier train grande vitesse est inauguré, et franchit la vitesse de 380 km/h, un tournant dans l'histoire. Entretien avec Sylvain Assez, conducteur de TGV.

Conducteur TGV, une vocation

Sylvain Assez, 51 ans , conducteur de TGV depuis 2012 © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Sylvain Assez, 51 ans et dijonnais, est cheminot depuis 1990 et conducteur de TGV depuis 2012. Pour lui, devenir conducteur de train, c’était un peu une évidence. « Je suis passionné de trains depuis tout petit ! Je suis tombé dedans très jeune, sans doute parce que mon père aussi était cheminot » explique-t-il.

Au fil des années, il finit par comprendre que son « idéal ferroviaire », c’est le TGV. « En 2012, je fais la formation pour devenir conducteur de TGV, parce qu’on ne devient pas conducteur de TGV dès qu’on entre à la SNCF. J’ai fait la formation de deux mois et demi, et hop ! J’ai conduit mon premier TGV » confie-t-il.

Une vie, une vue différentes

« C’est sûr que lorsqu’on est conducteur de TGV, notre vie est drastiquement différente de celle des autres » décrit Sylvain Assez, qui évoque la différence flagrante entre son métier, et ceux aux « horaires de bureau ». Mais ce n’est pas pour lui déplaire. « Certes, on découche une à deux fois par semaine, on peut travailler les week-ends ou les jours fériés, mais ça en vaut bien la peine ! »

Et puis la vue depuis la cabine de conducteur est un vrai point positif. « On a une vue que les voyageurs n’ont pas. Ma ligne préférée ? Celle de Vallorbe, en Suisse. C’est la montagne, c’est magnifique. A chaque fois que je la prends, je suis heureux ! ». Mais ce n’est pas la seule. « Eviemment quand je descends dans la sud, la ligne Marseille-Nice c’est quelque chose ! La Provence, la mer, c’est presque des vacances » ajoute-t-il en riant.

Et puis les entrées en gare ? Il ne les oublie pas ! « Il y a des gares qui vous marquent. Pare Gare de Lyon, c’est quelque chose, je ne m’en lasse pas. Cette gare est très belle ».

L'intérieur d'une cabine

Évidemment, on se demande tous comment se présente l’intérieur d’une cabine de conducteur. Tous ces boutons, ces leviers et ces manettes ont de quoi donner le tournis.

« En réalité, il y a eu beaucoup d’innovation, les TGV de maintenant sont beaucoup moins embêtants. Tout est électrique, et s’il y a un problème, la machine identifie immédiatement ce problème, et le localise tout de suite. Et pour mettre en marche la machine, rien de plus simple ».

A l'intérieur de la cabine d'un conducteur de TGV Copier

Tableau de bord d’une cabine de TGV, gare de Dijon Ville. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Depuis l’intérieur de la cabine, ce qu’on ressent le plus aussi, c’est la vitesse. « Rouler à 300 km/h, on le sent vraiment depuis la cabine. Est-ce que c’est grisant d’entrer dans un tunnel tout noir et d’en ressortir à cette vitesse ? Évidemment ! » rit Sylvain.

Mais pour lui, pas question d’avoir peur. « Le matériel est automatisé, on a juste à faire attention à ce qu’il se passe dehors. J’ai confiance ! » dit-il.

Sylvain a encore de belles années devant lui. « La retraite ? Je n’y pense pas encore, même si c’est dans quelques années. En attendant, je profite à fond, j’ai de la chance de faire ce que j’aime » conclut-il.