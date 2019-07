Le "Thalys Soleil" relie directement Bordeaux à Bruxelles tout l'été

Bordeaux, France

Pour la troisième fois samedi 20 juillet, le "Thalys soleil" arrive en gare de Bordeaux, depuis Bruxelles. Ouverte pour l'été, la ligne fonctionne les samedis, jusqu'au 31 août. Sans arrêt, le train met quatre heures, d'un centre-ville à l'autre, pour relier les deux métropoles. L'opérateur Thalys, référence pour le Benelux, n'en est pas à son coup d'essai : il existe déjà d'autres lignes estivales entre Bruxelles et le sud-est de la France : Valence, Avignon, Aix en Provence et Marseille.

Bordeaux, seule ville du sud-ouest reliée à Bruxelles par une ligne estivale. - Thalys

Succès de la ligne estivale, trop peu fréquente pour certains passagers

Thalys s'était fixé pour objectif de vendre 6 000 billets de train pour ce premier été de la ligne. Des espérances dépassées puisque selon le dernier décompte de l'opérateur, 6 500 ont déjà été achetés. Quasi complet jusqu'à la fin de l'été dans le sens Bruxelles-Bordeaux, les voyageurs sont un peu moins nombreux depuis la France vers la Belgique.

Le contrôleur du train aide Jacqueline à descendre sa valise rouge du train.

C'est l'aventure ! La dernière fois que j'ai vu Bordeaux, c'était il y a vingt ans donc j'en profite ! — Jacqueline

La retraitée bénéficie du tarif senior. Avec le minimum de service et en s'y prenant un peu à l'avance, elle peut s'offrir un aller Bruxelles-Bordeaux pour 40 euros. Pour un adulte sans réduction, c'est 68 euros minimum. Mais pour le retour, si tant est que les voyageurs ne sont pas en vacances, c'est plus délicat.

Valia par exemple prévoit de rentrer en Belgique en milieu de semaine et s'interroge sur le moyen de transport qu'elle va privilégier pour le retour, la ligne étant ouverte le samedi uniquement. Originaire de Bordeaux, elle habite Bruxelles depuis vingt ans et fait souvent le trajet pour passer les vacances en famille. "Avant je passais par Paris avec le train ou bien je prenais l'avion, ce qui est galère... Donc c'est sûr que là c'est plus pratique !" Un bémol cependant selon elle, il n'y a pas assez de trains.

C'est plus pratique pour faire Bruxelles-Bordeaux, mais ils devraient mettre plus de trains ! — Valia