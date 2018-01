Reims, France

Votre tramway arrive, mais vous n'avez pas de ticket dans la poche, ni le temps d'en acheter un à la borne. Autre scénario : vous montez dans le bus, vous voulez achetez un ticket auprès du conducteur, sauf que vous n'avez pas de monnaie et qu'il n'accepte pas votre carte bancaire. Et bien depuis ce mercredi 24 janvier, vous pouvez acheter un titre de transport grâce à votre téléphone portable.

Le système s'appelle Mobitick et fonctionne pour tous les bus et les tramway du réseau Citura, à Reims. "C'est très facile", explique Loïc Henriques, directeur commercial et marketing chez Citura. Une fois dans le bus ou le tram, vous envoyez le code "1H" au 93 093. "Illico presto, vous recevez un SMS de confirmation, avec un code crypté en cas de contrôle". Pas besoin d'application, ni de rentrer ses coordonnées bancaires.

Un système pour tout ceux qui n'ont jamais de monnaie sur eux

Une fois acheté, le ticket vous permet, comme les titres individuels classiques, de circuler pendant une heure sur tout le réseau Citura. Le prix du billet, 1,60 euros, sera ensuite directement débité sur votre facture téléphonique. "C'est une excellente idée pour les gens comme moi qui n'ont jamais d'argent sur eux !" s'exclame cette passagère : "La dernière fois, j'ai d'ailleurs pris une amende dans le bus parce que je n'avais que ma carte pour payer". Son amie ajoute : "Et ça fera gagner du temps au conducteur, qui vendra moins de tickets". Citura compte également sur ce système pour limiter les fraudes.

Seul bémol peut-être, Mobitick ne fonctionne pas avec tous les opérateurs téléphoniques puisque Free a refusé d'y participer. Même chose si votre forfait ne permet pas d'envoyer de SMS surtaxés, le système ne marche pas. Quoiqu'il en soit, Citura espère qu'à l'avenir au moins 20% des titres de transport individuels seront payés par SMS, comme c'est le cas à Rouen, qui a déjà mis en place ce moyen de paiement, tout comme la ville de Grenoble.