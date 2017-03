Le ton monte entre les forains et la mairie de Pau, nouvelle journée de mobilisation prévue ce samedi

La situation est de plus en plus tendue entre les forains et la mairie de Pau. Des forains de toute la France arrivent en Béarn. Vendredi ils ont mis le feu à des pneus et bloqué l'autoroute.

Rien ne semble pouvoir réconcilier les forains et la mairie de Pau. Après 3 jours de mobilisation, la situation est toujours au point mort, et la tension monte d'un cran.

Des œufs sur la mairie et l'autoroute bloquée

Déjà jeudi soir, la mobilisation a changé de visage. Alors que les forains s'en tenaient jusque là à l'opération escargot autorisée par la préfecture, une centaine d'entre eux ont jeté des œufs et des tomates sur la mairie jeudi soir. Et vendredi, ils ont mis le feu à des pneus et bloqué l'autoroute A 64 entre Pau et Lescar à deux reprises, le matin et l'après-midi. Cela a entraîné des gros embouteillages sur la rocade Nord notamment.

Les forains veulent faire de Pau un exemple

On a l'impression que le mouvement échappe un peu aux organisateurs palois. Depuis jeudi, des forains arrivent de toute la France, et ceux là n'ont pas l'air de se préoccuper des règles de la préfecture. Ce sont eux qui ont mis le feu aux pneus et bloqué l'autoroute, eux aussi qui ont menacé d'aller devant la maison de François Bayrou à Bordères, même s'ils ont fini par renoncer.

Du coup, le mouvement a maintenant plusieurs visages, entre les anciens du mouvement et les jeunes, entre les Palois et les autres (écoutez le reportage place de Verdun ci-dessous). Surtout que les forains qui arrivent d'autres régions sont là pour faire de Pau un exemple au niveau national. Plus rien à voir avec le déménagement de la place de Verdun donc. Et dans ces conditions cela parait encore plus compliqué de trouver un terrain d'entente.

Une altercation violente entre deux forains, place de Verdun

Je vais plus les tenir, tous les gens qui arrivent je les tiens pas. Si monsieur Bayrou a un peu de cerveau, au lieu d'attendre son poste de ministre, il doit faire quelques chose. [...] Il va y avoir un drame" - Norman Bruch, président du syndicat des artisans de la fête

Norman Bruch, un des leaders du mouvement, a peur que les choses dérapent

La mairie de son côté refuse de toujours de céder, et de promettre aux forains qu'ils pourront retourner place de Verdun à la fin des travaux dans deux ans.

Le blocage reprend ce samedi sur le même parcours que depuis 3 jours, entre la place de Verdun, le rond-point d'Euralis à Lescar et la jonction entre la rocade nord et la route de Tarbes.