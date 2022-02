Le Toulousain ATR réussit une série de vols avec 100% de carburants durables

L'aviation propre est en marche à Toulouse. Alors que la ville rose accueille jusqu'à ce vendredi soir le Sommet européen de l'aviation pour décarboner le secteur, l'avionneur toulousain ATR annonce avoir achevé avec succès son prototype de l'ATR 72-600 avec 100% de carburant d'aviation durable sur un moteur. L'avion a été alimenté par Neste MY Sustainable Aviation Fuel produit à partir de déchets entièrement renouvelables et résidus de matières premières, telle que l'huile de cuisson usagée.

Ces tests font partie du processus de certification 100% SAF des avions ATR. En septembre 2021, ATR a annoncé une collaboration avec Braathens Regional Airlines et Neste pour accélérer cette certification. Les trois compagnies travaillent en étroite collaboration, visant un vol de démonstration en 2022 sur un Avion ATR de Braathens Regional Airlines. L'objectif est d'achever le processus de certification des avions ATR 100% SAF d'ici 2025.

Stefano Bortoli, président-directeur général d'ATR, a déclaré : « En tant que leader du marché régional, notre objectif est de diriger le passage à la décarbonation. Émettant déjà 40 % de CO2 en moins que les jets régionaux de taille similaire, nos turbopropulseurs sont la plate-forme idéale pour offrir des avancées significatives dans la réduction des émissions de CO2. La réalisation de cette grande étape montre que nous sommes pleinement engagés à utiliser 100 % de SAF possible et aider nos clients à atteindre leurs objectifs pour fournir des liaisons aériennes encore plus durables – pas en 2035 ou 2050 mais dans les années à venir".