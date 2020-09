Le Tour de France en Haute Vienne: des restrictions de circulation ce jeudi

La 12 ème étape du Tour de France va traverser le Limousin ce jeudi. Partis de Chauvigny dans la Vienne ,les coureurs vont traverser la Haute Vienne avant de rallier Sarran en Corrèze.

En Haute Vienne les perturbations de circulation sur la route du Tour sont attendues à partir de 10h et jusqu’à au moins 16h. Regardez ici dans votre commune à quelle heure passe le Tour. Sachez que la circulation est interdite à tous véhicules une heure avant le passage de la caravane publicitaire, et qu'elle sera rétablie 15 mn après le passage du véhicule "fin de course" de la gendarmerie nationale

Des déviations sont mises en place

Sur certains axes des déviations sont mises en place pendant la durée des interdictions de circuler.

- Nationale 145: A Droux interdiction de circuler entre l'intersection avec la RD7 et l'intersection avec la RD 4 bis. Trafic dévié par l'A 20, la RN 120 et la RN 147.

- Fermeture du diffuseur 26 de l'A 20 La Crouzille. Dans le sens Paris Province déviation par l'échangeur 27 à Bonnac puis RD 220. Dans le sens Province Paris déviation par l'échangeur 25 à Razès puis RD 220.

-La RN 145 coupée dans le sens Bellac -Guéret au rond point des Gâtines à Bellac. Déviation via la RN 147, RN 520, diffuseur 28 A 20

Dans le sens Gueret-Bellac , RN 145 coupée au rond point de La Croisière à Saint Amand Magnazeix. Déviation via l'A 20 sortie 28, RN 520 et RN 147.

Pour assurer la sécurité sur le passage du tour 724 gendarmes seront deployés le long des routes en Limousin.