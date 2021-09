Le tour de table financier de la LGV Montpellier-Perpignan est validé

Le projet de LGV entre Montpellier et Perpignan n'avance pas à grande vitesse mais il avance. Le tour de table financier est bouclé et a été validé lors du comite de pilotage de ce jeudi 2 septembre.

Apres la confirmation de l'engagement de l' Etat à hauteur de 40%, les différentes collectivités de la Région concernées par la LGV ont acté leur participation dans les 40% à leur charge, l'Europe est sollicitée pour les 20% restants . A ce jour le cout du prolongement de LGV entre Montpellier et Perpignan est évalué à 6,12 milliard d' euros.

une première enveloppe de 2,O4 milliards d'euros pour le tronçon entre Montpellier et Béziers

La Région Occitanie prend en charge 40% de la part revenant aux collectivités , les trois départements de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, Montpellier Méditerranée Métropole, la Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole et les Communautés d’Agglomération du Grand Narbonne, de Carcassonne agglo, de Béziers Méditerranée, Hérault-Méditerranée et de Sète Agglopôle Méditerranée se partagent donc les 60% restant.

La présidente de la Région Occitanie se félicite de cet accord financier, " nous respectons ainsi le calendrier pour l'ouverture de l'enquête publique en décembre 2021."