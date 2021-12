Le tout dernier Airbus A380 livré

C'est définitivement la fin d'une époque. Airbus vient de livrer son dernier quadri-réacteur A380 à la compagnie Emirates, à Dubaï ce jeudi. Cela marque le bout d'une course de 14 ans, frappée du sceau de l'échec.

Fascinant mais pas convaincant

Il s'agit là du 251e et dernier Airbus A380, celui-là même, assemblé dans les chaînes toulousaines d'Airbus, avant d'être aménagé et mis aux couleurs d’Emirates à Hambourg. La compagnie des Emirats est sans conteste celle qui aura le plus utilisé le plus gros appareil de la gamme commerciale d'Airbus, avec une flotte de 123 avions soir près de la moitié des A380 produits. Lancé en 2000, mis en service en 2007, le programme A380 a été arrêté en 2019, faute de nouvelles commandes et après l’annulation d’une commande de la compagnie Emirates.

Doté de deux ponts courant sur toute sa longueur (plus de 70 mètres), l'A380 a une envergure de 80 mètres. Il peut transporter jusqu'à 853 passagers. Le dernier A380 "made in Toulouse" avait quitté le tarmac de Blagnac en mars 2021. Airbus aura produit trois fois moins d'appareils qu'espéré. Trop gros, trop gourmand surtout, plombé par la crise sanitaire, le géant des airs n'a pas convaincu les compagnies, mais il aura fasciné 300 millions de voyageurs.

Airbus estime que "les A380 vont continuer à être exploités par les compagnies aériennes pendant plus d'une vingtaine d'années encore", même s'ils n'auront pas de successeur.