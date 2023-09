Le tracé des futures lignes rurales du Grand Reims dévoilé

Les élus du Grand Reims se sont prononcés ce jeudi soir sur le futur concessionnaire du réseau de transports en commun de la communauté urbaine. Ils ont validé le choix de Transdev, présenté par la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin, à 169 voix pour, 2 contre et 6 abstentions.

ⓘ Publicité

Le projet de contrat a donc été détaillé. Les sept lignes non-urbaines, grande nouveauté du futur réseau de bus, ont notamment été dévoilées.

Un bus toutes les heures de 6h45 à 20h

On sait désormais qu'elles partiront de Fismes, Ville en Tardenois, Verzy, Bétheniville, Auménancourt, Val-de-Vesle et Cormicy, et circuleront de 6h45 à 20h à raison d'un bus toutes les 45 à 60 mn. Ces sept lignes représentent au total 200 kilomètres de réseau supplémentaire.

Ces lignes dites "express" permettront de rallier Reims rapidement avec un nombre d'arrêts limités. Et si vous n'habitez pas à proximité de l'un des arrêts de la ligne, vous aurez la possibilité de faire appel au transport à la demande (TAD). Il vous suffira de le réserver 30 minutes avant votre départ par internet, par l'application ou bien par téléphone et vous pourrez être acheminé à l'arrêt le plus proche. Certains arrêts seront aussi en lien avec le service de covoiturage coordonné par le Grand Reims, Covoit'ici.

"L'objectif, c'est d'offrir une alternative à la voiture"

**"**L'idée, c'est vraiment de donner une réponse concrète à nos concitoyens des zones rurales, explique Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims. Aujourd'hui par exemple, dans le Tardenois, entre Ville-en-Tardenois et Reims, il n'y a pas de moyens de transport. Donc si on n'a pas de voiture, il faut demander à des voisins ou des amis. Demain si j'habite Lagery, j'ai moyen avec un transport à la demande d'aller jusqu'à Ville-en-Tardenois, je monte dans mon bus et j'arrive à Reims. L'objectif, c'est d'être attractif pour nos amis ruraux qui étaient très dépendants de leur voiture et qui, là, ont une solution alternative."

Quant aux tarifs, ils seront les mêmes sur tout le réseau que vous voyagiez à Reims ou en zone rurale. Ils seront fixés chaque année en juin par le Grand Reims.