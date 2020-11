En raison du confinement, la SNCF et les compagnies aériennes réduisent le trafic des trains Intercités et des avions circulant entre Clermont-Ferrand et Paris.

Le trafic aérien et ferroviaire réduit entre Clermont-Ferrand et Paris

C'était le cas en mars pour le premier confinement, ce sera aussi le cas pour le second en novembre. Pour circuler entre Clermont-Ferrand et Paris, ce sera très compliqué ces prochaines semaines.

Pour le train

Ce dimanche 8 novembre, il y aura seulement deux aller-retours entre Clermont et Paris.

Dans le sens Paris-Clermont : départ à 8h41, arrivée à 12h30 ; départ à 15h51, arrivée à 19h34.

Dans le sens Clermont-Paris : départ à 13h57, arrivée à 19h03 ; départ à 16h26, arrivée à 19h57

A partir de lundi 9 novembre, il n'y aura qu'un seul aller-retour entre Clermont et Paris

Dans le sens Clermont-Paris : départ à 8h30, arrivée à Bercy à 11h57.

Dans le sens Paris-Clermont : départ à 16h01, arrivée à 19h34

En contrepartie, la SNCF propose, tous les jours, des itinéraires bis entre Clermont-Ferrand et Paris, via les réseaux TER, Ouigo et TGV Inoui. Néanmoins, ce sont des trajets bien plus longs, forcément, puisqu'ils passent par Lyon, et durent entre cinq et neuf heures.

Sachez aussi que vos billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’au 4 janvier

Pour l'avion

Le trafic aérien sera également drastiquement réduit, au moins jusqu'à début décembre

Pour la ligne Clermont-Paris Orly (assurée par la compagnie Amelia) : aucun vol en novembre.

Pour la ligne Clermont - Paris Roissy CDG (assurée par Air France) : aucun vol les mardis, jeudis et dimanches, un seul les mercredis et vendredis (départ de Clermont à 6h30), et deux les lundis (départs de Clermont à 6h30 et 18h50)

Pour les bus

Flixbus a suspendu les trajets sur toutes ses lignes françaises, pour la durée du confinement.