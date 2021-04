Le trafic bus et tram redevient normal lundi 3 mai sur la Métropole de Tours

Avec la reprise des cours au collège et au lycée (avec les demi-classes), sans oublier la fin de la règle des 10 km, le réseau de transport Fil Bleu reprend une offre de service normale et complète à compter du lundi 3 mai 2021 en début de service. En revanche, le trafic bus et tram reste adapté à la fermeture des lieux de vie nocturnes. Les derniers croisements en centre-ville de Tours auront lieu à 23h sur le Tram A et les lignes 2, 3, 4, 5. Les horaires affichés aux arrêts seront de nouveau valables. L’ensemble des informations sera également à jour sur le site internet et l’application mobile.

Par ailleurs, pour encourager de nouveau les tourangeaux à emprunter les transports en commun, Fil Bleu met en place plusieurs Journées Mobilité au mois de mai. Tous les weekends de mai* ainsi que les jeudi 13, vendredi 14 et lundi 24 mai, l’ensemble du réseau sera accessible au tarif spécial de 1,90€ la journée (+10cts le support).