Le trafic de l'aéroport de Montpellier repart clairement à la hausse cet été

L'aéroport de Montpellier s'est refait une santé cet été. Le trafic n'a pas retrouvé son niveau de 2019, mais les chiffres sont bons malgré tout. Plus 30 % par rapport à l'été dernier. Plus de 400 000 passagers accueillis sur juillet et août. Sur les 8 premiers mois de l'année, on atteint presque les 1 million 200 000 passagers.

"Pour comparer avec l’année 2019, qui demeure l’année de référence (et celle d’un trafic record nous concernant), nous réalisons pas moins de 92% du nombre de passagers traités sur les 8 premiers mois" indique Emmanuel Brehmer, Président du Directoire d’Aéroport de Montpellier Méditeranée. "Nous nous situons donc légèrement au-dessus de nos propres prévisions, et au-dessus de la moyenne des aéroports français."

Il faut dire qu'aujourd'hui, l'aéroport de Montpellier ce sont 36 destinations assurées par 12 compagnies différentes Et ce sont toujours les liaisons avec Paris qui sont plébiscitées, cela représente presque la moitié du trafic, 44,6 % pour être précis. Depuis que la liaison avec Orly est assurée par la compagnie Transavia filiale Low Cost d'Air France avec des prix très attractifs, une nouvelle clientèle prend l'avion pour rejoindre la capitale. "Quant aux déplacements professionnels qui nécessitent un aller-retour dans la journée, je persiste à dire et redire que la solution aérienne est la seule qui soit réellement viable" ajoute le directeur de l'aéroport

Sur les autres lignes intérieures, Nantes, Lille, Brest et Caen se portent très bien, en revanche les liaisons vers la Corse Bastia et Ajaccio perdent des passagers par rapport à l'été dernier. Sur l'Europe, c'est Bâle en Suisse qui cartonne, 4 fois plus de vacanciers que l'été dernier, gros succès aussi pour Amsterdam.

La Scandinavie a fait le plein : Copenhague, Stockholm mais aussi la nouvelle liaison avec Oslo. La Grèce, Athènes, Héraklion, et Santorin a doublé son nombre de passagers. Sur les rives sud de la Méditerranée, c'est Fès Casablanca et Nador au Maroc qui ont été les plus séduisantes.

Le programme hivernal de l'aéroport de Montpellier entrera en vigueur le 30 octobre avec 24 destinations, En France :

Brest, Caen, Lille, Nantes, Paris Orly, Paris Roissy, Rennes, Strasbourg

En Europe et en Afrique du Nord :

Alger, Oran, Madrid, Séville, Athènes, Rome, Luxembourg, Casablanca, Fès, Marrakech, Nador, Amsterdam, Lisbonne, Londres Gatwick, Bâle-Mulhouse, Tunis

Enfin à signaler que l'aéroport de Montpellier a été désigné aéroport préféré des Français, une enquête du site de vacances Holidu notamment pour sa propreté, son organisation et son cadre chaleureux