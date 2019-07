Le trafic de l'aéroport de Nantes n'en finit plus de s'envoler

Nantes, France

L'aéroport de Nantes est parti pour battre ses records de fréquentation, cette année encore. Au deuxième trimestre 2019, c'est celui en France dont le trafic a le plus augmenté avec 20,5% de passagers en plus par rapport à 2018. Sur la même période, 2,11 millions de passagers sont passés par l'aéroport nantais.

Hausse de fréquentation de 18% pour le premier semestre 2019

Si on regarde depuis le début de l'année 2019, on en est déjà à 3,365 millions de passagers à Nantes-Atlantique contre 2,8 millions, l'an dernier entre janvier et juin, soit une hausse de 18%.

Ce qui explique, en partie, cette nouvelle forte hausse de la fréquentation, c'est l'ouverture de la base Easyjet, en avril. Ce mois là, le trafic a bondi de 36% par rapport à 2018.

à lire aussi Aéroport de Nantes : la barre des 6 millions de voyageurs dépassée en 2018

De nouvelles ouvertures de lignes

Et on devrait poursuivre sur la même tendance, puisqu'en plus des sept nouvelles lignes supplémentaires ouvertes pour cette été, Transavia vient d'en annoncer deux à partir du mois d'octobre : vers Istanbul en Turquie et vers Genève en Suisse.