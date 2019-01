Le trafic de la ligne 12 en partie interrompu tout l'après-midi à cause d'une panne de train

Par Faustine Mauerhan, France Bleu Paris

La ligne 12 du métro parisien est très fortement perturbée ce lundi après-midi à cause de la panne d'un train. Le trafic est interrompu entre les stations Montparnasse et Concorde et la RATP ne prévoit une reprise de la circulation qu'à 18h30.