Le trafic d'une partie de la ligne B du métro de Rennes interrompu pour plusieurs heures

Ce n'était pas facile de partir travailler ce mercredi matin si vous avez l'habitude de prendre la ligne B du métro de Rennes. Depuis 6h30, le système d'aiguillage des rames à la station Viasilva ne fonctionne plus. Ce dispositif permet aux rames de repartir en direction de Saint-Jacques de la Lande. Les rames ne passent donc plus à Viasilva, Atalante et Beaulieu-Université. Le trafic reprend à Joliot-Curie

Pas de retour du trafic avant plusieurs heures

Des bus ont été dépêchés sur place pour assurer la liaison entre Viasilva et Joliot-Curie, à une fréquence de cinq à dix minutes. Une équipe de maintenance de Kéolis est sur place pour identifier la panne et la réparer au plus vite.

La circulation du métro devrait reprendre ce mercredi, mais pas avant plusieurs heures, selon le réseau "Star". Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur le site du réseau Star . Un système d'aiguillage à la station Joliot-Curie permet au reste de la ligne de fonctionner normalement. Ce qui ne serait pas le cas si un incident similaire se produisait sur la ligne A.