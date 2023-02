Le trafic des bus Ametis "fortement perturbé" mardi, 80 % des services annulés selon les syndicats

Mardi, les personnels d'Ametis rejoignent le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Le syndicat majoritaire Force Ouvrière annonce une mobilisation très suivie : 80% des services de mardi seront annulés, 100% des mécaniciens grévistes, ainsi que 95% des agents commerciaux. La direction annonce un trafic "fortement perturbé" pour mardi dans les bus Ametis.

Quatre lignes à l'arrêt, des horaires modifiés sur 14 autres

Quatre lignes de bus seront totalement à l'arrêt : les lignes 8 (entre la gare d'Amiens et Etouvie) ; 11 - qui relie Etouvie et Saleux - ; la 15 entre Dury et la Gare d'Amiens ; et la ligne Coeur de ville, au départ et à l'arrivée de la gare d'Amiens.

14 autres lignes auront des horaires modifiés : ce sera le cas des quatre Nemo ainsi que des dix autres lignes de bus, qui auront des horaires du dimanche ou de jours fériés - cela veut donc dire un bus toutes les heures selon la direction. A noter cependant que sur les lignes 10, 12, 14 et 16, qui desservent beaucoup d'établissements scolaires, certains départs du matin ou du soir seront bien assurés aux horaires habituels. Dans le détail : Ligne 10 : départ de 06H58 à Boves départ de 17h48 à CHU quai B ; Ligne 12 : départ de 07h06 à Sains en Amiénois départ de 14h59 à Bertangles ; Ligne 14 : départ de 07h09 à Petit Blangy départ de 12h10, 16h35 et 18h05 à Gare du Nord Quai B ; Ligne 16 : départ de 07h15 à Saveuse départ de 12h25 et 16h50 à Gare du Nord Quai E.

Les bus Tempo, TAD et Résago rouleront normalement

Côté Tempo, à savoir ces bus qui desservent les établissements scolaires, le trafic sera habituel. Même chose pour les bus TAD, ouverts à la réservation, ou encore les lignes Résago.

Comme pour les précédentes journées de mobilisation, Ametis indique que certains bus seront déviés en fonction de la manifestation de mardi dans le centre-ville d'Amiens. Il faut consulter le site internet d'Ametis pour les dernières informations.

Horaires modifiés pour l'agence commerciale de la gare

Enfin, la direction indique que l'agence commerciale Amétis à la gare sera ouverte mardi uniquement entre 10h et 17h. Pas de changement en revanche pour l'agence Buscyclette, au niveau -1 de la gare, ouverte comme d'habitude entre 8 et 19h.