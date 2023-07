Le trafic des bus et des tramways perturbé dans la métropole lilloise et dans le valenciennois ce soir

Les bus et tramways d'ilévia et de Transvilles ne circuleront plus à partir de 20 heures ce soir

Comme la semaine dernière, et pour "assurer la sécurité des voyageurs et des passants", les réseaux de transports en commun ilévia et Transvilles ont décidé de suspendre la circulation des bus et des tramways plus tôt ce lundi soir.

Fin de service à 21 heures pour ilévia

Dans la métropole lilloise, les bus et tramway ne circuleront pas après 21 heures, la ligne 1 ne fonctionnera plus après 22h30 pour cause de travaux et la ligne 2 du métro circulera normalement. A noter tout de même que la porte de Douai est toujours fermée après les dégâts causés la semaine dernière.

Le trafic reprendra normalement à partir de 5 heures.

Arrêt des tramways et de certaines lignes de bus à partir de 20 heures pour Transvilles

Dans le Valenciennois, les lignes 1 et 2 du tramway cesseront de circuler à partir de 20 heures, même horaire pour les lignes de bus 4, 30, 101, 104,105, 107. Les navettes de soirées LUCIOLE de circuleront pas.

Transvilles invite les voyageurs à suivre l'évolution du trafic sur ses réseaux sociaux .