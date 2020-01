Le trafic des bus fortement perturbé à Nîmes ce vendredi

Nîmes, France

La circulation des bus du réseau Tango sera fortement perturbée ce vendredi 24 janvier en raison d'un préavis de grève. Les lignes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 88 et toutes les TEMPO 100 ne circuleront pas. Les lignes T1,12, 20, 21, 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 61, 62, 70, 74, 76, 87, TEMPO 115 et toutes les TEMPO 200 circulent normalement. Les lignes T2 et 2 circulent du début du service jusqu’à 20h avec un fréquence de 20 minutes. Les lignes 71, 72, 73, 75 et 88 seront également perturbées.

Les lignes du réseau Tango seront également déviées en raison de la manifestation contre la réforme des retraites prévue ce vendredi à partir de 14h30. Le départ est prévu devant les Jardins de la Fontaine.