Le trafic des RER et des Transiliens sera perturbé ce jeudi et ce vendredi en raison d'une grève

Un mouvement de grève à la SNCF va occasionner de fortes perturbations sur plusieurs lignes de RER, de Transiliens et sur la ligne de Tramway T11, ce jeudi et ce vendredi.

Le trafic sera perturbé dans les transports en commun en Ile-de-France ce jeudi 16 et ce vendredi 17 décembre, en raison d'une grève à la SNCF. Quasiment toutes les lignes gérées par la compagnie ferroviaire sont concernés.

Ce mouvement social aura des conséquences sur la circulation des trains des lignes RER B, C, D et E, ainsi que sur les ligne H, N, P, R et U du Transilien. Le trafic sur la ligne de T11 sera également perturbé. Il faut "prévoir un tramway toutes les 23 minutes de 6h30 à 21 heures". Selon les premières prévisions de la SNCF, trois trains sur quatre circuleront sur la ligne de RER B. Les prévisions détaillées pour l'ensemble des lignes seront connues ce mercredi à 17 heures.

Pour l'heure, les lignes RER A et L et J ne sont pas concernées par ce mouvement de grève. La SNCF conseille "dans la mesure du possible, nous vous conseillons de limiter vos déplacements" et de vérifier l’horaire des trains sur le site www.transilien.com ou sur l'application de la SNCF, rubrique "Gares et arrêts".