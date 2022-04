Le trafic des TER et des Intercités fortement perturbé entre La Rochelle et Bordeaux

Le trafic des TER et des Intercités est fortement perturbé entre La Rochelle et Bordeaux ce mercredi, annonce la SNCF. C'est à cause d'un "obstacle sur la voie au niveau de Saint-Savinien", précise la société. Aucune solution de substitution n'est disponible entre Rochefort et Saintes.