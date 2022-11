Le trafic des TER fortement perturbé entre Laval et Nantes du 10 au 14 novembre pour des travaux

Anticipez vos déplacements cette fin de semaine si vous voyagez entre Laval et Nantes en TER. À partir de 23h jeudi 10 novembre et jusqu'à 7h samedi 12 novembre, il n'y aura aucun train entre Ancenis et Laval. Dès 7h samedi 12 novembre et jusqu'à 3h lundi 14 novembre, c'est entre Angers et Nantes qu'aucun train ne passera, en raison de la dernière phase des travaux sur l'étoile ferroviaire de Nantes.

Pour les voyageurs en provenance de Laval, le trajet est donc allongé car après être monté dans le TER en gare de Laval, il vous faudra prendre un autocar de remplacement pour faire le trajet entre les gares impactées. L'autocar est compris dans le billet du trajet. En revanche, impossible de monter dans les autocars avec une trottinette ou un vélo même pliable.

Pour connaître les horaires des trains et des cars, rendez-vous sur le site ter.sncf/pays-de-la-loire .