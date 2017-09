Le trafic des TER perturbé dans le Poitou

Des difficultés depuis 15h ce jeudi 14 septembre 2017. Les TER des lignes Poitiers-Limoges et Poitiers-la Rochelle sont au mieux remplacés par des cars SNCF. Au pire, annulés.

Plus aucun train ne circule entre Poitiers et la Rochelle ce jeudi 14 septembre 2017, et ce, suite à un accident de la route survenu en début d'après-midi dans les Deux-sèvres.

Plus aucun train entre La Rochelle et Poitiers

Vers 13H30 un camion s'encastre dans un pont -rail à à La Mothe-Saint-Heray, endommageant la structure, et fragilisant l'édifice. Suspension totale du trafic entre la Rochelle et Poitiers : TGV et TER, avec par ricochet, un impact sur les trains entre Poitiers et Paris. La SNCF a mis en place une cellule de crise et a commandé une expertise d'urgence pour évaluer les dégâts.

Pour l'heure, le trafic est paralysé, la SNCF recherche des bus de substitution.

Un accident également sur l'axe Poitiers-Limoges

Dans le même temps, autre incident à Lussac Les Châteaux qui perturbe la circulation des TER sur la ligne Poitiers Limoges. "Un problème sur les voies" à Lussac entraîne la suspension du trafic entre Lussac et Saint-Benoît. Les TER sont remplacés par des bus.