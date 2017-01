Le trafic des TER perturbé entre le Luxembourg et la Lorraine après l'agression d'une contrôleuse

Après l'agression d'une contrôleuse en gare d'Uckange en Moselle, plusieurs TER ont été annulés en cette fin d'après-midi. L'axe Nancy / Luxembourg est particulièrement concerné par les perturbations de trafic.

Le trafic des trains régionaux est très perturbé cet après-midi suite à l'agression d'une contrôleuse au nord de la Lorraine, à Uckange, entre 15 et 16h. Une partie des contrôleurs a choisi d'exercer leur droit de retrait. En fin d'après-midi, 12 TER ont été supprimés. Essentiellement sur l'axe Luxembourg-Nancy et sur la liaison entre Metz et Forbach.

Insultes et menaces de mort

La contrôleuse concernée a été insultée et menacée de mort par un jeune homme. D'après la SNCF, c'est la 3e fois depuis Noël que les agents des TER sont ainsi agressés verbalement à Uckange.

La SNCF a demandé aux CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois) de leur mettre à disposition des contrôleurs, et ce soir des bus de remplacement sont affrétés en gares de Thionville et de Metz pour assurer les liaisons.

Il y a moins d'agents et donc plus d'impunité dans les trains - Jean-Philippe Petitot, Sud rail

Pour le syndicat Sud rail, ces agressions à répétition sont une conséquence de la politique de la SNCF. "Il y a moins d'agents dans les gares et dans les trains. Il y a des TER qui circulent sans contrôleurs. Du coup, un sentiment d'insécurité s'installe. Et au bout du compte, cela se transforme en sentiment d'impunité qui se traduit par des actes de vandalisme et des agressions" commente Jean-Philippe Petitot, contrôleur et délégué Sud rail.