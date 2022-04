Le trafic des TER perturbé entre Lyon et Grenoble après un accident de personne en Isère

Plusieurs TER sont supprimés ce mercredi matin, depuis 7h environ, entre Lyon et Grenoble et entre Lyon et Saint-André-le-Gaz, dans le nord de l'Isère, après un accident de personne à la Tour du Pin. La SNCF estime la reprise du trafic aux alentours de 9h.

Si vous devez prendre le train entre Lyon et l'Isère, ou dans l'autre sens, ce mercredi matin, soyez prévoyants. Le trafic des TER est très perturbé après un accident de personne vers 7h ce matin à la Tour du Pin (Isère). Quatre TER sont déjà supprimés entre Lyon et Saint-André-le-Gaz et quatre autres entre Lyon et Grenoble.

Sur son compte Twitter, la SNCF estime la reprise du trafic aux alentours de 9h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



