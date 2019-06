Le trafic des TER perturbé en vallée du Rhône suite à une alerte à la bombe

Tain-l'Hermitage, France

Le trafic des TER a été très perturbé en vallée du Rhône mercredi après-midi à cause d’une alerte à la bombe dans un train. Un homme s’est présenté à un guichet à Lyon-Part-Dieu vers 16 heures annonçant qu’il avait placé une bombe dans le Lyon-Marseille (départ 15h20 avec une arrivée prévue à Marseille-Saint-Charles à 18h51).

L’homme qui paraissait très perturbé a été arrêté. Le train concerné a été stoppé en gare de Tain-l’Hermitage (Drôme) pour lever les doutes. 250 voyageurs ont été évacués vers une salle municipale. La gare a été interdite au public et des équipes cynophiles sont intervenues pour vérifier tous les wagons.

Durant environ une heure et demi, tous les trains TER ont été déviés par la rive droite du Rhône, du côté ardéchois du fleuve, entre Livron et Péage-de-Roussillon. Du coup, certaines gares drômoises n'ont plus été desservies, en l'occurrence Valence-ville, Tain-l'Hermitage, Saint-Vallier et Saint-Rambert-d'Albon.

Le trafic a pu reprendre progressivement à partir de 18 heures. La circulation des TGV n'a pas été impactée.