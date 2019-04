Le trafic des TGV interrompu entre la gare de l'Est, Metz et le Luxembourg

Le trafic des TGV est interrompu depuis 13h16 à la gare de l'Est à Paris à cause d'un problème d'aiguillage. Aucun train ne peut partir de Metz, Luxembourg et Strasbourg vers la capitale. La SNCF assure qu'elle met tout en oeuvre pour réparer rapidement mais conseille de reporter les voyages.

Metz, France

La SNCF parle de "dérangement d'installation" à Château-Landon en Seine-et-Marne. Depuis 13h40 ce jeudi, une panne informatique perturbe le trafic au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris. "un dysfonctionnement du système informatique qui contrôle la signalisation et permet les entrées et sortie des trains" explique la SNCF

Suite à une panne d’aiguillage, le trafic est actuellement interrompu en gare de l'Est, et restera très perturbé jusqu'à la fin de service. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir le trafic. Restez informés en temps réel avec l'appli SNCF📲 https://t.co/e2VaaSqWLtpic.twitter.com/kpyjR2xC1R — SNCF (@SNCF) April 4, 2019

Le communiqué de la SNCF - SNCF

En gare de Metz, le TGV Ouigo de 13h46 vers Paris est parti à 15h57, le TGV de 15h05 n°2870 affiche au moins 2 heures de retard, le TGV de 16h13 a une heure de retard, le train de 17h13 sera décalé d'au moins 15 minutes. La SNCF invite ses clients à différer ou reporter les voyages à destination de Paris Est.

Les TGV sont très en retard au départ de la Gare de Metz - SNCF

Selon la SNCF, des trains pourront partir de Metz vers la Gare du Nord à Paris.