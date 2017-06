Le trafic des TGV perturbé en gare de Poitiers

Le trafic de certains TGV est perturbé ce mardi matin en gare de Poitiers. Plus aucun train ne circule entre Poitiers et Bordeaux, à cause d'un incident à Libourne.

Aucun train ne circule entre Poitiers et Bordeaux, dans les deux sens, à cause d'un incident en gare de Libourne : une rupture de caténaire, vers 6h ce matin, provoqué par un TGV qui roulait sans voyageur.

Conséquence : le trafic est interrompu sur cet axe. Et trois TGV au départ de Bordeaux ce matin accuse un retard très important : celui annoncé pour 8h14 à Poitiers en direction de Paris, ainsi que le double convoi prévu à Poitiers à 9h14, en direction de Strasbourg et Lille.

Pour l'instant, les retards sont indéterminés. Les perturbations doivent durer une partie de la matinée.