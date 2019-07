Le trafic des TGV très perturbé entre Avignon et Marseille, ce mardi soir

Un feu de broussaille s'est propagé à proximité des rails de la ligne à grande vitesse reliant Paris à Marseille, au niveau de Cavaillon dans le Vaucluse, provoquant d'importants retards pour les TGV entre Avignon et la cité phocéenne.

Entre 40 minutes et 2 heures de retard pour les voyageurs des TGV circulant entre Avignon et Marseille, ce mardi soir.

Bouches-du-Rhône, France

La galère des voyageurs à bord des TGV entre Avignon et Marseille, ce mardi 23 juillet. Entre 40 minutes et 2 heures de retard dans les deux sens. C'est dû à un feu de broussaille qui a pris vers 16h sur la commune de Cavaillon (Vaucluse) et qui s'est propagé à proximité de la ligne à grande vitesse.

A tel point que, vers 19h, la SNCF a dû interrompre la circulation des trains sur la LGV et les détourner sur la voie classique. Une trentaine de TGV sont touchés, selon la SNCF, et les trains roulant sur cette ligne Paris-Marseille ne desservent plus la gare d'Aix-TGV. Les voyageurs qui devaient partir ou arriver en gare d'Aix-TGV ont été transportés jusqu'à Marseille Saint-Charles.