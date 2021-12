Le trafic des trains "doit redevenir comme avant la pandémie", s'agace le maire de La Rochelle

Voyageurs rochelais, vous avez peut-être de plus en plus de mal à réserver vos trains en gare de La Rochelle, et c'est bien normal : il y a moins de trains qu'avant la pandémie. Et toujours aucune augmentation significative avec l'annonce des horaires d'hiver, qui sont parues ce mois-ci. Une situation qui agace fortement le maire de La Rochelle Jean-François Fountaine, qui a écrit à la SNCF lundi 20 décembre, pour demander plus de trains et le rétablissement des horaires supprimées.

"On a 2 millions de passagers, on est quand même une gare significative", rappelle Jean-François Fountaine à France Bleu. "Je comprend bien que pendant la pandémie, les gens prenaient moins le train. Mais aujourd'hui, la demande augmente !" Il est donc temps, pour le maire, de rétablir le trafic comme avant. "L'offre n'est pas satisfaisante aujourd'hui."

"La SNCF ne respecte pas son engagement"

Il cite particulièrement les trains en provenance ou en direction de Paris. Plusieurs allers-retours sont supprimés en semaine, notamment "du mardi au jeudi". Autre problème pour le maire : "le rallongement de certains trajets", citant notamment deux TGV en direction de Paris, qui font désormais un arrêt à Poitiers. "On nous avais promis 2h25 ! Bien sûr que ce n'est pas possible pour tous les trains, mais il nous en faut au moins deux par jour pour pouvoir faire l'aller-retour dans la journée."

"On a été un partenaire fidèle et loyal de la SNCF à toutes les étapes", proteste Jean-François Fountaine. Le soutien financier de l'agglomération de La Rochelle "représente près de 17 millions d'euros sur vingt ans", rappelle-t-il en citant la modernisation des lignes La Rochelle-Niort et La Rochelle-La Roche-sur-Yon. "Pour moi, la SNCF ne respecte pas son engagement."